Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası - Dnipro: 70 - Bahçeşehir Koleji: 97 - Son Dakika

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Ukrayna'nın Dnipro takımını 97-70 yendi.
Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvaya, yarın Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasıyla devam edilecek.
İlk ayağı 6 Eylül'de sona erecek turnuva kapsamında 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 22:57 - Kaynak: AA
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