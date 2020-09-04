Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası - Galatasaray Doğa Sigorta: 91 - Dnipro: 73 -... - Son Dakika

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Ukrayna'nın Dnipro takımını 91-73 yendi.
Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvada günün ikinci maçında Anadolu Efes ile Bahçeşehir Koleji, saat 20.30'da karşılaşacak.
İlk ayağı 6 Eylül'de sona erecek turnuva kapsamında 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 20:11 - Kaynak: AA
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