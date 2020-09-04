Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Karabilecen, Can Mavisu

Anadolu Efes: Beaubois 4, Singleton 3, Tolga Geçim 2, Erten Gazi 4, Sertaç Şanlı 2, Moerman 4, Buğrahan Tuncer 3, Micic 18, Anderson 3, Dunston 25, Simon 13

Bahçeşehir Koleji: Jones 14, İsmet Akpınar 13, Rıdvan Öncel 4, Green 24, Deniz Kılıçlı 2, Can Yıldızlı 7, Thomas Akyazılı, Owens 10, Aldridge 3, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 21-23

Devre: 43-41

3. Periyot: 58-52

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni 81-77 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvadaki ilk maçında, dün Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-64 mağlup eden Anadolu Efes, 6 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Ukrayna'nın Dnipro takımıyla karşılaşacak.

Organizasyonun 2 Eylül'deki açılış karşılaşmasında Dnipro'yu 97-70 yenen Bahçeşehir Koleji de aynı gün saat 16.00'da Galatasaray Doğa Sigorta'ya karşı mücadele verecek.

İlk ayağı 6 Eylül'de sona erecek turnuva kapsamında 8 Eylül Salı günü başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül Pazar günü tamamlanacak.