Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası - Anadolu Efes: 81 - Bahçeşehir Koleji: 77 - Son Dakika

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni 81-77 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvadaki ilk maçında, dün Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-64 mağlup eden Anadolu Efes, 6 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Ukrayna'nın Dnipro takımıyla karşılaşacak.

Organizasyonun 2 Eylül'deki açılış karşılaşmasında Dnipro'yu 97-70 yenen Bahçeşehir Koleji de aynı gün saat 16.00'da Galatasaray Doğa Sigorta'ya karşı mücadele verecek.

İlk ayağı 6 Eylül'de sona erecek turnuva kapsamında 8 Eylül Salı günü başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül Pazar günü tamamlanacak.