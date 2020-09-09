Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası - Fenerbahçe Beko: 65- Pınar Karşıyaka: 72

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 72-65 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.

Etkili bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, rakibini 72-65 yendi.

Turnuvaya, bugün Türk Telekom, Crvena Zvezda maçı ile devam edilecek.

Organizasyon 13 Eylül'deki final karşılaşması ile tamamlanacak.