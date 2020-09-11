Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası - Pınar Karşıyaka: 63 - Kızılyıldız: 74 - Son Dakika

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın dördüncü gününde Kızılyıldız, Pınar Karşıyaka'yı 74-63 yendi.
Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Pınar Karşıyaka, Kızılyıldız takımıyla karşı karşıya geldi.
Etkili bir oyun sergileyen Kızılyıldız, Pınar Karşıyaka'yı 74-63'lük skorla yenerek turnuvada avantaj elde etti.
Turnuvaya, yarın oynanacak Anadolu Efes, TOFAŞ karşılaşmasıyla devam edilecek.
Turnuva kapsamındaki ikinci hazırlık organizasyonu 13 Eylül'de oynanacak Anadolu Efes, Kızılyıldız maçıyla tamamlanacak.
Galatasaray Doğa Sigorta, Türk Telekom ve Fenerbahçe takımları turnuvadan çekildiklerini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 19:54 - Kaynak: AA
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