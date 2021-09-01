Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası, Antalya'da başladı

Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda ilk gün maçları tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor'u 82-57 yendi.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Ukrayna temsilcisi Budivelnik'i 80-79 mağlup etti.

Turnuvada 3 Eylül'de Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ve Budivelnik-Frutti Extra Bursaspor maçları oynanacak.

Dört takımın mücadele ettiği turnuvanın ilki, 5 Eylül'de tamamlanacak.

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'de de son sezonun Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonu Anadolu Efes ile TOFAŞ, Lokomotiv Kuban ve Zalgiris, 8-12 Eylül'de kozlarını paylaşacak.