Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'de şampiyon Anadolu Efes

Antalya'da düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'yi Anadolu Efes birinci tamamladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde beşincisi gerçekleştirilen organizasyonda, son sezonun Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonu Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 82-60 yendi.

Günün diğer mücadelesinde TOFAŞ, Rusya ekiplerinden Lokomotiv Kuban'ı 73-70 mağlup etti.

Böylece 8 Eylül'de başlayan dört takımlı turnuvada üç maçını da kazanan Anadolu Efes, şampiyonluğu kazandı.

Frutti Extra Bursaspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ve Ukrayna temsilcisi Budivelnik'in de mücadele ettiği 1-5 Eylül'de gerçekleştirilen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 1'i ise Bahçeşehir Koleji birinci tamamlamıştı.