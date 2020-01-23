Gloria fırtınası Fransa'yı vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gloria fırtınası Fransa'yı vurdu - Son Dakika

Gloria fırtınası Fransa'yı vurdu

6 saat önce

İspanya'da etkili olan ve Fransa'nın güneyine ilerleyen Gloria fırtınasının yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi.

Gloria fırtınası Fransa'yı vurdu, System.String[]

İspanya'da etkili olan ve Fransa'nın güneyine ilerleyen Gloria fırtınasının yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi.


İspanya'da etkili olan ve 8 kişinin ölümüne yol açan Gloria fırtınası Fransa'nın güneybatısına ilerledi. Pyrenees-Orientales ve Aude bölgelerinde 3 günde 3 aylık yağmur yağması sonucu caddeler sular altında kaldı. Bölgelerde kırmızı alarm verilirken hafta boyu etkili olacak fırtına nedeniyle yaşanabilecek sel felaketine karşı sahil ve kanal çevrelerinde önlem alındı.


Nehirlerde taşkınlar meydana gelmesi nedeniyle yetkililer halkı tedbirli olmaya çağırdı. Bölgede görevlendirilen 350 itfaiye erinin alarmda olduğu ve nehirdeki su seviyelerinin düzenli olarak kontrol edildiği belirtildi. - PARİS

İspanya, Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:27 Kaynak: İHA
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