Gloria Fırtınası İspanya'da 11 can aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gloria Fırtınası İspanya'da 11 can aldı - Son Dakika Dünya

Gloria Fırtınası İspanya'da 11 can aldı

14 dakika önce

Sivil Koruma ve özerk yönetim hükümetinden yapılan açıklamalarda, son 5 günde kötü hava koşulları nedeniyle Valensiya'da 5, Katalonya ve Endülüs'te 2'şer, Castilla y Leon ve Asturias'ta ise birer kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Gloria Fırtınası İspanya'da 11 can aldı, System.String[]

İspanya'nın doğu kıyılarını etkisi altına alan Gloria Fırtınası nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti 5 kişiden ise haber alınamıyor.


Sivil Koruma ve özerk yönetim hükümetinden yapılan açıklamalarda, son 5 günde kötü hava koşulları nedeniyle Valensiya'da 5, Katalonya ve Endülüs'te 2'şer, Castilla y Leon ve Asturias'ta ise birer kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İspanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:54 
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