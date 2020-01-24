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Gloria Fırtınası İspanya'da 11 can aldı
14 dakika önce
Sivil Koruma ve özerk yönetim hükümetinden yapılan açıklamalarda, son 5 günde kötü hava koşulları nedeniyle Valensiya'da 5, Katalonya ve Endülüs'te 2'şer, Castilla y Leon ve Asturias'ta ise birer kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
İspanya'nın doğu kıyılarını etkisi altına alan Gloria Fırtınası nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti 5 kişiden ise haber alınamıyor.
Sivil Koruma ve özerk yönetim hükümetinden yapılan açıklamalarda, son 5 günde kötü hava koşulları nedeniyle Valensiya'da 5, Katalonya ve Endülüs'te 2'şer, Castilla y Leon ve Asturias'ta ise birer kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:54
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