Gloria Fırtınası İspanya'da 11 can aldı

İspanya'nın doğu kıyılarını etkisi altına alan Gloria Fırtınası nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti 5 kişiden ise haber alınamıyor.



Sivil Koruma ve özerk yönetim hükümetinden yapılan açıklamalarda, son 5 günde kötü hava koşulları nedeniyle Valensiya'da 5, Katalonya ve Endülüs'te 2'şer, Castilla y Leon ve Asturias'ta ise birer kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.