Son Dakika Haberleri: Gloria Gaynor Bodrum'da konser verdi
Son Dakika Güncel Haber

Gloria Gaynor Bodrum'da konser verdi

30 dakika önce

ABD'li şarkıcı Gloria Gaynor, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.

ABD'li şarkıcı Gloria Gaynor, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.
Yalıkavak Marina'da sezon açılış konseri kapsamında sahne alan Gaynor, sevilen şarkılarını seslendirdi. ABD'li şarkıcı, konser alanını dolduran yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Gaynor, konser öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.Turnelerinin oldukça yoğun geçtiğini belirten Gaynor, "15 ülkede konser vereceğim. Bodrum harika bir yer. Yemekleri çok beğendim. İnsanların beni güler yüzle karşılaması çok hoşuma gitti. Burada keyfim çok yerinde." dedi.
Gaynor, birçok şarkısını kendisinin yazdığını aktararak "Özellikle yeni albümümdeki şarkıların çoğu bana ait. Şarkılarımı menajerimle birlikte daha çok onun yaşadığı Nashville Tennessee de yazıyoruz. Ortam çok güzel olduğu ve ilham verdiği için tercihimiz burası oluyor." diye konuştu.
"Türk yemekleri harika"
Türkiye'nin çok etkileyici bir yer olduğuna dikkati çeken Gaynor, "Türkiye ile ilgili konuştuğum insanlar çok etkilendiğini söylüyor. Ben de konuştuğum herkese 'Türkiye'ye mutlaka gidin.' diyorum. Türk yemekleri harika. Herkes çok misafirperver ve güler yüzlü ama açıkçası Türk lokumuna dayanamıyorum." ifadesini kullandı.
Gloria Gaynor Bodrum'da konser verdi
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:21 Kaynak: AA
Muğla, Amerika Birleşik Devletleri, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada Dışişleri'nden ABD'nin "Dini Özgürlükler Raporu"na sert tepki Cenk Tosun tatil için Bodrum'u tercih etti! ABD Başkanı Trump'tan şaşırtan İran açıklaması: Onların en iyi arkadaşı olurum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 00:51:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gloria Gaynor Bodrum'da konser verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]