Gloria Golf Resort 14 Şubat'ta romantik bir tatilin kapılarını aralıyor - Son Dakika

Gloria Golf Resort 14 Şubat'ta romantik bir tatilin kapılarını aralıyor

02.02.2021 00:29
Gloria Golf Resort 14 Şubat'ta romantik bir tatilin kapılarını aralıyor, System.String[]

Yılın en romantik ve tutkulu günü 14 Şubat'ta unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirmek isteyen çiftler, rotayı Gloria Golf Resort için oluşturuyor. Antalya Belek'te çam ağaçlarının arasında ve Akdeniz'in sıcak ikliminde konumlanan Gloria Golf Resort; misafirleri için tüm alanlarını en iyi şekilde değerlendirerek Sevgililer Günü'nde çiftlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Yılın en romantik ve tutkulu günü 14 Şubat'ta unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirmek isteyen çiftler, rotayı Gloria Golf Resort için oluşturuyor. Antalya Belek'te çam ağaçlarının arasında ve Akdeniz'in sıcak ikliminde konumlanan Gloria Golf Resort; misafirleri için tüm alanlarını en iyi şekilde değerlendirerek Sevgililer Günü'nde çiftlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Türkiye'nin büyük otel gruplarından Gloria Hotels & Resorts içinde yer alan Gloria Golf Resorts; misafirlerine Sevgililer Günü'nde tüm romantik detayları düşünerek, zahmetsiz bir 14 Şubat'ın anahtarını veriyor. Minimum 13 – 15 Şubat tarihleri arasında geçerli olan Sevgililer Günü teması için eşsiz bir deneyim fırsatı sunan otel; konaklama süresince bir defaya mahsus odada kahvaltı hizmeti veriyor. Romantik bir kahvaltı ile odada başlayan Sevgililer Günü, kırmızı gül ve fondü ikramı ile tatlı bir molaya dönüşüyor. Aynı günün akşamı A la carte restoranda Sevgililer Günü özel yemeği ve odaya gelen köpüklü şarap, çikolatalı çilek ve kalp şeklindeki pasta ile romantizm tutkulu bir şekilde devam ediyor. Ayrıca Spa'da özel masaj ile dinlenmelerini taçlandıran çiftlere golf dersi ve havayolu ulaşımı tercih eden çiftlere havalimanı transferi de %50 indirim fırsatı ile sunuluyor.

Bir otelden daha fazlası, eşsiz bir yaşam alanı…

Konaklama, dinlenme, eğlenme, çocuk oyun alanları ve spor gibi tüm kişisel ihtiyaçlara kaliteli çözümler sunan Gloria Golf Resort; klasik odaların yanı sıra, her ihtiyacın en üst seviyede karşılanabildiği villaları ile de her tarza uygun alternatifler sunuyor. Spor ve doğa dostu anlayışı ile klasik otelcilik anlayışının ilerisinde çözümler sunan Gloria Golf Resort çocuk oyun alanlarıyla ebeveynlerin de tatil konforunu üst seviyelere çekiyor. Pandemi döneminde Güvenli Turizm Sertifikası ile hizmet veren işletme sağlık ve temizlik önlemlerini büyük dikkat ve titizlikle uygulayarak güvenli yaşam alanlarını oluşturuyor.

Gloria Golf Resort 14 Şubat'ta romantik bir tatilin kapılarını aralıyor

Sevgililer Günü, 14 şubat, Antalya, Golf, Turizm, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Turizm Gloria Golf Resort 14 Şubat'ta romantik bir tatilin kapılarını aralıyor - Son Dakika


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