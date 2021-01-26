Gloria Hotels, Antalya'nın ilk online toplantı merkezini hayata geçirdi

GloriaHotels & Resorts , yenilikçi bakış açısı ve üst düzey teknolojik alt yapı ile geliştirdiği Gloria Online Meeting Center'ı bünyesine kattı. Antalya'nın ilk online toplantı merkezi olma özelliği ile Gloria Online Meeting Center; üst düzey ses, görüntü ve ışık gibi alt yapısı ile online buluşmalarda profesyonel bir ortam yaratıyor.

Antalya Belek'te çam ağaçları ile donatılmış eşsiz bir doğa harikası ikliminin içinde konumlanan, 3 farklı resort ve spor oteli Gloria Sports Arena ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın geniş kapsamlı otel gruplarından olan Gloria Hotels & Resorts ilklere öncü olmaya devam ediyor. Konaklama, etkinlik, spor, dinlenme, toplantı ve kongre salonlarıyla her alanda yüksek kalite felsefesini benimseyen Gloria Hotels& Resorts; pandemi döneminin yeni getirisi olan online toplantılar için profesyonel bir alan olarak "Gloria Online Meeting Center"ı yarattı.

Sektördeki 25 yıllık deneyimi ile kalite anlayışından ödün vermeden yenilikçi yaklaşımlar getiren otel grubu, geliştirdiği yeni alanı ile pandemi süresince ev veya ofis ortamında gerçekleştirilen online görüşmelere, yenilikçi ve teknolojik bakış açısı ile çağın şartlarına uygun olarak alternatif yaratmayı amaçlıyor. Gloria Kongre Merkezi'nin içinde kurulan, Antalya'nın ilk online toplantı merkezi olan Gloria Online Meeting Center; üst düzey ses, ışık, görüntü altyapısıyla ayrıcalıklı bir deneyim yaşatma fırsatı sunuyor.