Gloria Hotels, Antalya'nın ilk online toplantı merkezini hayata geçirdi - Son Dakika

Gloria Hotels, Antalya'nın ilk online toplantı merkezini hayata geçirdi

26.01.2021 12:29
Gloria Hotels, Antalya'nın ilk online toplantı merkezini hayata geçirdi, System.String[]

Gloria Hotels & Resorts, yenilikçi bakış açısı ve üst düzey teknolojik alt yapı ile geliştirdiği Gloria Online Meeting Center'ı bünyesine kattı. Antalya'nın ilk online toplantı merkezi olma özelliği ile Gloria Online Meeting Center; üst düzey ses, görüntü ve ışık gibi alt yapısı ile online buluşmalarda profesyonel bir ortam yaratıyor.

GloriaHotels & Resorts, yenilikçi bakış açısı ve üst düzey teknolojik alt yapı ile geliştirdiği Gloria Online Meeting Center'ı bünyesine kattı. Antalya'nın ilk online toplantı merkezi olma özelliği ile Gloria Online Meeting Center; üst düzey ses, görüntü ve ışık gibi alt yapısı ile online buluşmalarda profesyonel bir ortam yaratıyor.

Antalya Belek'te çam ağaçları ile donatılmış eşsiz bir doğa harikası ikliminin içinde konumlanan, 3 farklı resort ve spor oteli Gloria Sports Arena ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın geniş kapsamlı otel gruplarından olan Gloria Hotels & Resorts ilklere öncü olmaya devam ediyor. Konaklama, etkinlik, spor, dinlenme, toplantı ve kongre salonlarıyla her alanda yüksek kalite felsefesini benimseyen Gloria Hotels& Resorts; pandemi döneminin yeni getirisi olan online toplantılar için profesyonel bir alan olarak "Gloria Online Meeting Center"ı yarattı.

Sektördeki 25 yıllık deneyimi ile kalite anlayışından ödün vermeden yenilikçi yaklaşımlar getiren otel grubu, geliştirdiği yeni alanı ile pandemi süresince ev veya ofis ortamında gerçekleştirilen online görüşmelere, yenilikçi ve teknolojik bakış açısı ile çağın şartlarına uygun olarak alternatif yaratmayı amaçlıyor. Gloria Kongre Merkezi'nin içinde kurulan, Antalya'nın ilk online toplantı merkezi olan Gloria Online Meeting Center; üst düzey ses, ışık, görüntü altyapısıyla ayrıcalıklı bir deneyim yaşatma fırsatı sunuyor.

Online katılımcılara ev ya da ofis dışında profesyonel bir alan sunan GloriaOnline Meeting Center; konuşmacıların sahne üzerinden sunum yapabileceği şekilde tasarlayarak salonda daha akıcı ve kurumsal bir ortam yakalıyor. Bu sayede katılımcıların her birinin dikkati en üst seviyeye ulaşıyor. Ödül töreni, konser, eğitim, seminer ve tartışma platformu gibi çok sayıda organizasyonu tek çatı altında, çok sayıda kişiye ulaştırıyor. Salon içinde canlı yayın yazılımı dışında YouTube, Instagram, Facebook gibi sosyal ağlar üzerinden aynı anda canlı yayın yapma olanağı bulunuyor.

Türkiye, Antalya, Kongre, Otel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Gloria Hotels, Antalya'nın ilk online toplantı merkezini hayata geçirdi - Son Dakika Magazin


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