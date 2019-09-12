Son Dakika Haberleri: Gloria Kupası - Anadolu Efes: 100 - Zalgiris Kaunas: 98
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Gloria Kupası - Anadolu Efes: 100 - Zalgiris Kaunas: 98

1 saat önce

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın ikinci maçında Anadolu Efes ile Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi.

Gloria Kupası - Anadolu Efes: 100 - Zalgiris Kaunas: 98, System.String[]

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın ikinci maçında Anadolu Efes ile Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi.


Anadolu Efes, ilk periyotu 3 sayı farkla önde kapatmasına rağmen devreye 42-44 geride girdi.


Üçüncü periyot 67-67, dördüncü periyot 88-88 berabere sona erdi. Anadolu Efes, uzatma periyotunda rakibini 100-98 mağlup etti.

Zalgiris Kaunas, Anadolu Efes, Antalya, Belek, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:15 
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