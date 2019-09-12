Gloria Kupası - Anadolu Efes: 100 - Zalgiris Kaunas: 98
1 saat önce
Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın ikinci maçında Anadolu Efes ile Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi.
Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın ikinci maçında Anadolu Efes ile Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi.
Anadolu Efes, ilk periyotu 3 sayı farkla önde kapatmasına rağmen devreye 42-44 geride girdi.
Üçüncü periyot 67-67, dördüncü periyot 88-88 berabere sona erdi. Anadolu Efes, uzatma periyotunda rakibini 100-98 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:15
"Suçsuzluğum anlaşılınca üzüleceksiniz" dedi, müebbet hapis cezasına çarptırıldı Acılı baba, 2 aydır sokak sokak aradığı oğlunun cansız bedenini teslim aldı Karısını öldüren cani kendini savundu: Başka bir erkekle çırılçıplak yakaladım Kuyumcunun kepenkleri kapatması sonucu kaçamayan hırsızlar, polise teslim edildi