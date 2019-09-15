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Gloria Kupası'nda şampiyon CSKA

20 dakika önce

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın final karşılaşmasında Rus ekibi CSKA Moskova ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

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Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın final karşılaşmasında Rus ekibi CSKA Moskova ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.


Maçın ilk periyodu 19-15 CSKA Moskova'nın üstünlüğü ile biterken, ikinci periyotta da üstünlüğünü koruyan CSKA Moskova devreyi 40-25 önde kapattı.


CSKA Moskova üçüncü periyodu da 54-38 önde geçerken, maçı da 65-63 kazandı.


Bu sonuca göre CSKA Moskova turnuvanın şampiyonu oldu. Anadolu Efes ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı.


Maç sonunda ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye giren takımlara ödüllerini Gloria Sports Arena CEO'su Elif Özdemir verdi.

Anadolu Efes, Antalya, Moskova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:55 
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