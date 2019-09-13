Gloria Kupası'nda TOFAŞ, CSKA Moskova'ya mağlup
1 saat önce
Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü maçında Rus ekibi CSKA Moskova ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.
Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü maçında Rus ekibi CSKA Moskova ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.
Rusya temsilcisi, TOFAŞ'a karşı ilk periyotu 9 sayı farkla, devreyi de 41-36 önde kapattı.
TOFAŞ üçüncü periyodu 61-60 önde geçerken, dördüncü periyot 79-79 berabere sona erdi. CSKA Moskova, uzatmada TOFAŞ'ı 87-85 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:25
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