Gloria Kupası - TOFAŞ: 86 - Teksüt Bandırma: 108

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında TOFAŞ ile Teksüt Bandırma takımları karşı karşıya geldi.



Teksüt Bandırma, ilk periyotu 3 sayı farkla geride kapatmasına rağmen devreye 45-50 önde girdi. Üçüncü ve dördüncü periyotta da Tofaş'a karşı oyun üstünlüğünü koruyan Teksüt Bandırma, rakibini 108-86 mağlup etti.



Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova, Galatasaray Doğa Sigorta'nın da katıldığı turnuva, 15 Eylül'de sona erecek.



Salon: Gloria Sports Arena



Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Mykola Ambrosov (Ukrayna), Vasiliki Tsouchara (Yunanistan)



TOFAŞ: Emre Tanışan, Muhaymin Mustafa 3, Berkan Durmaz 12, Barış Ermiş 8, Batın Tuna 3, Dewayne 4, Bora Satır 5, Ezekiel 2, Phillip 26, Lojeski 10, Williams 9, Muhsin Yaşar 4



Teksüt Bandırma: Smith 16, Prewitt 15, Furkan Haltalı 6, Erkin Şenel 3, Sadık Emir Kabaca 5, Erkan Yılmaz 15, Atakan Erdek 9, Şehmus Hazer 11, Kalinoski 9, Alperen Şengün 2, Terry 11, Berke Atar 6



1. Periyot: 28-25



Devre: 45-50



3. Periyot: 61-82