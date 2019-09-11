Son Dakika Haberleri: Gloria Kupası - TOFAŞ: 86 - Teksüt Bandırma: 108
Son Dakika Spor Haber

Gloria Kupası - TOFAŞ: 86 - Teksüt Bandırma: 108

1 saat önce

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında TOFAŞ ile Teksüt Bandırma takımları karşı karşıya geldi.

Gloria Kupası - TOFAŞ: 86 - Teksüt Bandırma: 108, System.String[]

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında TOFAŞ ile Teksüt Bandırma takımları karşı karşıya geldi.


Teksüt Bandırma, ilk periyotu 3 sayı farkla geride kapatmasına rağmen devreye 45-50 önde girdi. Üçüncü ve dördüncü periyotta da Tofaş'a karşı oyun üstünlüğünü koruyan Teksüt Bandırma, rakibini 108-86 mağlup etti.


Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova, Galatasaray Doğa Sigorta'nın da katıldığı turnuva, 15 Eylül'de sona erecek.


Salon: Gloria Sports Arena


Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Mykola Ambrosov (Ukrayna), Vasiliki Tsouchara (Yunanistan)


TOFAŞ: Emre Tanışan, Muhaymin Mustafa 3, Berkan Durmaz 12, Barış Ermiş 8, Batın Tuna 3, Dewayne 4, Bora Satır 5, Ezekiel 2, Phillip 26, Lojeski 10, Williams 9, Muhsin Yaşar 4


Teksüt Bandırma: Smith 16, Prewitt 15, Furkan Haltalı 6, Erkin Şenel 3, Sadık Emir Kabaca 5, Erkan Yılmaz 15, Atakan Erdek 9, Şehmus Hazer 11, Kalinoski 9, Alperen Şengün 2, Terry 11, Berke Atar 6


1. Periyot: 28-25


Devre: 45-50


3. Periyot: 61-82

Bandırma, Belek, Tofaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Büyükşehir belediye başkanlarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarmaları eleştirdi
Mahsun Kırmızıgül, hastanede yatan oyuncu Erol Demiröz için kan çağrısında bulundu Anayasa Mahkemesi, Wikipedia yasağını genel kurula sevk etti İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı: Komisyon önerimiz kabul edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 23:59:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gloria Kupası - TOFAŞ: 86 - Teksüt Bandırma: 108
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]