GLORİA ÖZALTIN CHAMPİONSHİP BAŞLADI - Son Dakika
Üye Girişi

GLORİA ÖZALTIN CHAMPİONSHİP BAŞLADI

10.04.2022 14:37

ULUSLARARASI otelciliğin Türkiye'deki 25 yıllık markası Gloria Hotels & Resorts, 2 yıl aradan sonra düzenleyeceği dört farklı turnuvayı 'Gloria Özaltın Championship' kapsamında 9- 16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriyor.

ULUSLARARASI otelciliğin Türkiye'deki 25 yıllık markası Gloria Hotels & Resorts, 2 yıl aradan sonra düzenleyeceği dört farklı turnuvayı 'Gloria Özaltın Championship' kapsamında 9- 16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriyor.

Türkiye turizmine büyük katkıları bulunan merhum Nuri Özaltın, başta olmak üzere eşi Sebahat Özaltın, ve merhum kızı Öznur Özdemir Özaltın adına düzenlenen turnuvalar, 1 hafta sürecek. Turnuvalara İsviçre, Almanya, İngiltere, Avusturya, Belçika ve Türkiye olmak üzere 6 ülkeden yaklaşık 150 sporcu katılıyor. Gloria Özaltın Championship, Belek'te Gloria Hotels & Resorts bünyesinde bulunan, birçok ödüle ve Türkiye'nin tek '45 Delikli Golf Tesisi' ünvanına ve Trackman Range uygulamasına sahip, uluslararası standartlarda dizayn edilmiş Gloria Golf Club sahalarında gerçekleştiriliyor.

Gloria Özaltın Championship kapsamında gerçekleşecek 'Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy' bireysel turnuvası bugün başladı.

Ardından merhum Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın adına düzenlenen 'Gloria Pairs Championship' kadınlar turnuvası ve 'Nuri Özaltın Trophy' adına erkekler bireysel turnuvaları yapılacak.

Turnuvalar 15 Nisan'da yapılacak gala ve ödül töreni ile sona erecek.

GLORİA ÖZALTIN CHAMPİONSHİP BAŞLADI
GLORİA ÖZALTIN CHAMPİONSHİP BAŞLADI
GLORİA ÖZALTIN CHAMPİONSHİP BAŞLADI

YORUMLAR
500
Haftanın tarihine bakış Haftanın tarihine bakış 9 Nisan 2022 Haberleri 9 Nisan 2022 Haberleri

Nuri Özaltın, İsviçre, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GLORİA ÖZALTIN CHAMPİONSHİP BAŞLADI - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 14:45:38. #1.11#
SON DAKİKA: GLORİA ÖZALTIN CHAMPİONSHİP BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement