Glovo, Türkiye'den çıkıyor
18 dakika önce
Glovo, pazar liderliği ve kısa dönemde karlılık stratejisi sonucunda Türkiye de dahil dört ülkede operasyonlarını durdurma kararı aldı.
Glovo, pazar liderliği ve kısa dönemde karlılık stratejisi sonucunda Türkiye de dahil dört ülkede operasyonlarını durdurma kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:22
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