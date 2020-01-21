Glovo, Türkiye'den çıkıyor - Son Dakika
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Glovo, Türkiye'den çıkıyor

18 dakika önce

Glovo, pazar liderliği ve kısa dönemde karlılık stratejisi sonucunda Türkiye de dahil dört ülkede operasyonlarını durdurma kararı aldı.

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Glovo, pazar liderliği ve kısa dönemde karlılık stratejisi sonucunda Türkiye de dahil dört ülkede operasyonlarını durdurma kararı aldı.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:22 
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