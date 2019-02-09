Gluten, Ekşi Maya Ve Fermantasyon İlişkisi

"TAŞRALI LADY %100 ÇAVDAR EKMEĞİ"

Oysa yapılan birçok bilimsel çalışma göstermektedir ki, sadece glutene, daha doğrusu glutenin içerdiği gliadine değil, aynı zamanda pişirme yöntemlerine, fermentasyona ve ekşi maya kullanımına mutlaka odaklanmamız gerekmektedir.

Sağlıklı bir ekmek yapmak için en önemli adım fermantasyondur. Fırınınız ne kadar iyi olursa olsun, ekmeğe ne kadar iyi şekil verirseniz verin, ekmek uygun şekilde fermente edilmemişse ortalamanın üzerine çıkamayacaktır. Çünkü sıradan bir hamur, ancak fermantasyon sayesinde faydalı organizmalar içeren bir hale dönüşmektedir.

Türkiye'de 1950'li yıllardan önce ekmek, ekşi hamur tekniği ile pişirilen, uzun ve yavaş fermantasyona bırakılan bir üründü. O dönemde ekmeğin hazırlık sürecinden pişirmeye kadar geçirdiği süre 3 saat iken, sonradan zaman tasarrufuna gidilmiş; şimdilerde bu süre 40 dakikaya kadar inmiştir.

Fermantasyondaki en önemli etken de ekşi mayadır. Ekmeğin lezzetli, iyi hacimli, sağlıklı ve kaliteli olması, ekşi hamur fermantasyonunun ve pişirmedeki değişkenlerin etkin şekilde kullanılmasıyla sağlanır. Sıradan bir hamurda pişirme esnasında "beta glukan"ın (insan sağlığı için önemli bir polisakkarit) yaklaşık %30'u yok olurken, ekşi mayalı bir hamurdaki beta glukan korunmaktadır.

Ekşi mayanın faydalarına kısaca bakarsak:

Ekmeğin lezzetini arttırır

Raf ömrünü uzatır

Lif bakımından zengindir ve glisemik indeksi düşüktür. (Ekşi mayalı bir ekmeğin glisemik indeksi 68 iken, konvansiyonel maya ile hazırlanmış ekmeğin 100'dür.)

Zararlı bakterilerin (patojenlerin) çoğalmasını engeller

Ekmek hamurunun elastikiyetini artırır, taze kalmasını sağlar

Rop (ekmek içinde en yaygın oluşabilen bir hastalık) üreten bacillus ve küflere karşı antimikrobiyal etki yaratır.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE EKŞİ MAYANIN ÖNEMİ

2004, 2007 ve 2009 yıllarında yapılmış çalışmalarda özel laktobasilyus türlerinin seçilip uzun süreli fermantasyona bırakılmasıyla elde edilen buğday unu ve tahıl benzeri unlarla yapılan unlu gıdalarda gliadinin tamamen parçalandığı, daha az zararlı olan glutenin ise %80 azaldığı görülmüştür. Bu durum da bu tip fermantasyonun gluten hassasiyeti olan hastalarda buğday proteinini zararsız hale getirilebilme potansiyeli taşıdığını gösterir.

Belirli laktobasilyus cinslerinin ve fungal proteazların (bazı bakteri ve mantar cinsleri) varlığıyla uzun fermantasyon metodu uygulandığında, buğday unundaki toksisitenin ortadan kalktığı, ekşi hamurdaki laktobasilyus bakterilerinin ise gluten intoleransı olan kişilerdeki prolamin adlı aminoasidi su ile parçaladığı da tespit edilmiştir.