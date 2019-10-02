Glütensiz aşureyle çölyak farkındalığı

Trakya Üniversitesi (TÜ) 3. Geleneksel Aşure Günü ve Öğrenci Toplulukları Buluşması'nda çölyak hastalığına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla glütensiz aşure dağıtıldı.

TÜ Bolcaana Yemekhanesi önünde düzenlenen programda, TÜ Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dairesi katkılarıyla TÜ Gastronomi Topluluğu öğrencileri tarafından pişirilen glütensiz ve şekersiz aşureler öğrenci ve üniversite çalışanları tarafından ilgi gördü.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, aşure dağıtımında yaptığı konuşmada, glütensiz ve şekersiz aşureyle çölyak ve diyabet hastalığına dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Glüten hassasiyeti olan kişilerin görmezden gelinemeyeceğini belirten Rektör Tabakoğlu, "Bugün çok güzel bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Yapılan çalışmalarda üniversitemizde çölyak hastası olan öğrenci ve çalışanlarımız olduğunu gördük. Onları görmezden gelmeden etkinlikler yapıyoruz. Çölyak ve şeker hastalığı olanlar içinde bir üretimde bulunarak onlar için aşure hazırlandı. Hastalıklara karşı farkındalık çalışmalarımız devam edecek." şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bahar Ayşegül Gülcü de glütensiz aşureyle çölyak hastalığına farkındalık oluşturulduğunu ifade etti.

Çölyak hastalarının glütensiz ürünlere ulaşımının artmaya başladığını dile getiren Gülcü, "Bizler çok mutluyuz. Bu çalışma için üniversitemize teşekkür ediyorum. Çölyaklı öğrencilerimiz üniversitelerde önceden yiyecek yemek bulamıyordu. Ancak yapılan olumlu çalışmalarla artık ürün çeşitliliği arttı. Bugünde yapılan etkinlikle önemli bir adım atıldı." dedi.

Çölyak hastası üniversite personeli Serkan Güler de yapılan çalışmayla aşure yemenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.