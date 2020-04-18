Glütensiz ekmek ve simit - Son Dakika

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi tarafından üretilen glütensiz ekmek ve simitleri Çölyak ve PKU Yaşam Derneği'ne teslim etti.



Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam eden Kütahya Belediyesi, glütensiz ekmek ve simit üretimi yapıp Kütahya Çölyak ve PKU Yaşam Derneği'ne destek veriyor.



Kütahya Belediyesi yemekhanesinde hazırlanan glütensiz besinler, Çölyak rahatsızlığı olan vatandaşlara ulaştırılması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nuray Sayıner'e teslim etti.



Sayınar, Başkan Işık'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA