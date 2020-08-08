Glütensiz gıda bulmakta zorluk çeken 'Çölyak hastaları' için özel büfe - Son Dakika

Glütensiz gıda bulmakta zorluk çeken 'Çölyak hastaları' için özel büfe

Glütensiz gıda bulmakta zorluk çeken 'Çölyak hastaları' için özel büfe -Sivas'ta glütensiz gıda bulmakta zorluk çeken Çölyak hastaları için belediye tarafından glütensiz gıdaların satıldığı özel bir büfe vatandaşların hizmetine sunuldu Sivas'ta glütensiz gıda bulmakta zorluk çeken Çölyak...

Glütensiz gıda bulmakta zorluk çeken 'Çölyak hastaları' için özel büfe

- Sivas'ta glütensiz gıda bulmakta zorluk çeken Çölyak hastaları için belediye tarafından glütensiz gıdaların satıldığı özel bir büfe vatandaşların hizmetine sunuldu

SİVAS - Sivas'ta glütensiz gıda bulmakta zorluk çeken Çölyak hastaları için belediye tarafından glütensiz gıdaların satıldığı özel bir büfe vatandaşların hizmetine sunuldu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışan Sivas Belediyesi kentte Çölyak hastaları için özel bir büfe açtı. Glütensiz gıdaların satıldığı büfe Çölyak hastalarını oldukça mutlu etti. İnönü bulvarı üzerinde açılan Glütensiz Gıda Büfesinde ekmek başta olmak üzere;un,reçel,fındık ezmesi,dondurma gibi bir çok gıda bulunuyor. Büfeyi ziyaret ederek açıklamalarda bulunun Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ilerleyen zamanda ihtiyaca göre ürün çeşitliliğinin de artacağını söyledi. Öte yandan Başkan Bilgin, pasta yemek isteyen 8 yaşındaki Çölyak hastası Kerem Akkaya ile büfeden pasta yapımında kullanılmak üzere ürünler aldı. Minik Kerem ve annesi pastayı yaparak Hilmi Bilgin'e ikram edecek.

Kar amacı gütmüyor

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin açılan Glutensiz Gıda Büfesi'nin hiçbir kar amacı gütmediğini belirterek, "Bugün ilimizde sosyal belediyeciliğin gereği olarak Çölyak hastalarımıza hizmet etmek üzere, kar amacı gütmeden, onların ihtiyacı olan her türlü gıda ürününü şehirde bulundurmak ve onlara ulaştırmak adına Özbelsan bünyesinde ki bir büfenin hizmete girişi sebebiyle sizlerle bir aradayız. Şehir genelinde yaklaşık 380 tane Çölyak hastası hemşerimiz bulunuyor. Kerem de bize bir mektup göndermişti. Bu hastalık he yaşta çocuk büyük fark etmiyor. Kerem, ' başkanım ben pasta yiyemiyorum ' demişti. Kerem'in mektubu üzerine Özbelsan genel müdürümüzle böyle bir çalışmayı başlattık. Pandemiden dolayı biraz uzadı. Şehrin en merkezi yerine eski SSK Hastanesinin önüne böyle güzel bir büfeyi hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Gıdaya dair her türlü ürün, normal sağlıklı insanların nelere ihtiyacı varsa her türlü ürünün çikolatasından helvasına, fındık ezmesi, un, ekmek,reçel aklınıza ne gelirse her türlü ürünü Sağlık Bakanlığı onaylı ile üretilen Ankara ve Antalya'dan temin ederek buraya getireceğiz ve hemşerilerimize hiçbir kar amacı gütmeden ileteceğiz.Yine bu noktada maddi olarak sıkıntısı olan hemşerilerimizi de tespit ettikten sonra Sosyal Belediyeci olarak hayat ağacı derneğimiz bünyesinde ücretsiz olarak kendilerine göndereceğiz.Bundan sonrada insan odaklı hizmetlerimiz devam edecek.Hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

"Paramız olsa bile bulmakta çok zorlanıyoruz"

6 aydır Çölyak hastalığı ile mücadele eden Ahmet Gözüküçük,paraları olsa bile ürün bulmakta zorlandıklarını ifade ederek, "Sizden de vesile olan herkesten de Allah razı olsun. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bulmakta zorlanıyoruz. Paramız olsa bile bulmakta çok zorlanıyoruz. Ben 6 aydır Çölyak rahatsızlığı yaşayan bir insanım. Allah sizlerden razı olsun,çok teşekkür ederiz" dedi.

" Bize altın bile verseniz daha değerli bir şey olamazdı"

Kerem Akkaya'nın annesi Esin Akkaya ise, "Özellikle çocuklar için gerçekten şu anda bulunmaz bir nimet. Bize altın bile verseniz daha değerli bir şey olamazdı. Ürün bulmak için şehir şehir geziyorduk. Kerem 8 yaşında yıldır Çölyak hastası. Doktorumuz yoktu, yiyeceğimiz yoktu. Acayip bir şekilde sıkıntı çektik. Maddi, manevi sıkıntılar çektik. Artık buranın daimi müşterisiyiz" diye konuştu.

Glütensiz gıda bulmakta zorluk çeken 'Çölyak hastaları' için özel büfe

Hilmi Bilgin, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 15:11

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Glütensiz gıda bulmakta zorluk çeken 'Çölyak hastaları' için özel büfe - Son Dakika
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