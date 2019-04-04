Son Dakika Haberleri: Glutensiz Ürünlerin Yapılabileceği Halk Ekmek Fırını İstiyoruz"

Glutensiz Ürünlerin Yapılabileceği Halk Ekmek Fırını İstiyoruz"

1 saat önce

Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bahar Ayşegül Gülcü, çölyak hastaları için, Tekirdağ'da glutensiz ürünlerin yapılabileceği halk ekmek fırınının olması gerektiğini bildirdi.

Glutensiz Ürünlerin Yapılabileceği Halk Ekmek Fırını İstiyoruz
Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bahar Ayşegül Gülcü, çölyak hastaları için, Tekirdağ'da glutensiz ürünlerin yapılabileceği halk ekmek fırınının olması gerektiğini bildirdi.

Gülcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 2 bin çölyak hastası olduğunu söyledi.

Çölyak hastalarına karşı farkındalık oluşturmak için sürekli etkinlik düzenlediklerini ifade eden Gülcü, "Tekirdağ ve ilçelerinde glutensiz ürünlerin bulunduğu işletme sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Tekirdağ'da glutensiz ürünlerin yapılabileceği halk ekmek fırını istiyoruz. Biz dernek olarak yaptığımız çalışmalarla çölyak hastalarının dışarıda daha kolay ulaşacağı ürünlerin olduğu işletmelerin sayısı artırmak istiyoruz. Çölyak hastası nesillerimizi sosyal hayata katmak, yaşamlarını genişletmek istiyoruz." dedi

Gülcü, yerel yönetimlerin çölyak hastalarına karşı hassasiyet göstermesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sürekli okullarda seminerler düzenleyerek velileri ve öğrencileri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çölyak hastalarının kullandığı ürünlerin fiyatları da biraz yüksek diğer ürünlere göre. Yerel yönetimlerin ve devletimizin bu ürünlerin pahalılığından dolayı Tekirdağ'daki tüm kurum ve kuruluşların elini taşın altına koyup halk ekmek adı altında ya da glutensiz fırınlarda ürünlerimizin yapılmasını istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:48 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel
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