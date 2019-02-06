Son Dakika Haberleri: Gm 8'e Android 9 Pie Güncellemesi Geldi

Gm 8'e Android 9 Pie Güncellemesi Geldi

25 dakika önce

Android One kapsamındaki General Mobile GM8, Android 9 Pie güncellemesine sahip oldu.

Gm 8'e Android 9 Pie Güncellemesi Geldi, System.String[]
Cihazların Android'in en son ve en güncel hâlini en hızlı şekilde almasına olanak tanıyan Android One programına dâhil olan General Mobile'ın GM8 akıllı telefonu, Android 9 Pie güncellemesine sahip oldu. Avrupa, Asya ve Afrika'da oldukça popüler olan General Mobile'ın da bu proje kapsamında cihazlar üretmesi kullanıcılarını mutlu ediyor.






General Mobile son zamanlarda diğer akıllı telefon üreticilerinin amiral gemilerine rakip çıkartmakla uğraşmıyor. Bunun yerine orta seviye akıllı telefonlarında yoğunlaşan Türk markası General Mobile, 2018 yılında piyasaya sürdüğü cihazı için oldukça hummalı bir çalışma yürütüyor.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 435 yonga setinden alan GM8; 3 GB RAM/ 32 GB depolama ve 4 GB RAM/ 64 GB depolama olmak üzere kullanıcılara seçim şansı sunuyor. 720x1440 çözünürlüğünde 5,7 inçlik HD+ IPS LCD ekrana sahip olan cihaz, kutusundan ilk olarak Android 8 ile çıkarken daha sonra güncellenerek Android 8.1 Oreo ile çıkmaya başladı.



Bugün ise General Mobile'ın oldukça yaygın olan GM8 akıllı telefonu, Android'in son sürümü olan Android 9 Pie için güncelleme aldı. Eğer General Mobile GM8 bir cihaza sahipseniz ve hâlâ cihazınız için bir güncelleme almadıysanız öncelikle "Ayalar > Sistem Güncellemesi > Güncellemeleri Kontrol Et" yolunu takip ederek güncelleme olup olmadığını kontrol edin.




Eğer cihazınız güncel yazısıyla karşılaşırsanız birkaç gün daha beklemenizde fayda var zira Android 9 Pie güncellemesi kademeli olarak cihazlara dağıtılıyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:18 

Avrupa, Afrika, Teknoloji
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