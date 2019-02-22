Son Dakika Haberleri: Gm Ariv Elektrikli Bisikletleri Avrupa'da Satışa Sunuluyor

Gm Ariv Elektrikli Bisikletleri Avrupa'da Satışa Sunuluyor

19 dakika önce

GM ARIV elektrikli bisikletleri Avrupa'da ilk kez satışa sunuluyor Bisiklet sever Avrupa Pazarına e-bisiklet olarak GM ARIV modeli ile giriyor.

Gm Ariv Elektrikli Bisikletleri Avrupa'da Satışa Sunuluyor, System.String[]
GM ARIV elektrikli bisikletleri Avrupa'da ilk kez satışa sunuluyor


Bisiklet sever Avrupa Pazarına e-bisiklet olarak GM ARIV modeli ile giriyor.

GM, geçtiğimiz yıl "Ariv" markası altında piyasaya sürdüğü kompakt ve katlanan elektrikli bisikletleri resmen başlattı. Otomobil üreticisi isim konusunda ise 10 bin dolarlık bir yarışma başlatmış ve sonuçta "Ariv" ismi kullanılmıştı.

Her iki model de, sıfırdan inşa edilmiş özel GM motorları tarafından desteklenmektedir ve dört seviye güçle 15,5 mil/ saat hıza ulaşabilir. Pillerinin tam olarak şarj olması yaklaşık 40 saat sürüyor ve 40 mil – yaklaşık 65 km bir menzile sahip.

Şirket ürünleri Michigan ve Oshawa ve Ontario'da bu işim mühendisliğini ve tasarımını gerçekleştirmiş olsa da, İlk olarak Almanya, Belçika ve Hollanda'da satışa sunacak.

Ariv Meld adlı kompakt e-bisiklet, 2.750 Avro ile 2.800 Avro (yaklaşık 3.200 Avro) arasında bir fiyatla, iki tekerleği katlana model olan Ariv Merge adlı katlanan e-bisiklet, 3.350 ila 3.400 €. Her iki modelde ön sipariş için hazır durumda. 2019'un ikinci çeyreğinde teslimatlar başlayacak.

Ariv Meld


Ariv Merge

GM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:10 Kaynak: Teknotalk.com

Avrupa, Teknoloji
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