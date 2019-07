GM Telefonunuzu Hep Yeni Tutacak Destek Paketleri

General Mobile'dan Ekstra Destek: 'GMHepYeni' ile telefonların değeri korunuyor En yeni teknolojileri ulaşılabilir fiyatlarla sunan General Mobile, ekstra destek paketlerini kullanıcılarına sunmaya başladı.

General Mobile'dan Ekstra Destek: 'GMHepYeni' ile telefonların değeri korunuyor





En yeni teknolojileri ulaşılabilir fiyatlarla sunan General Mobile, ekstra destek paketlerini kullanıcılarına sunmaya başladı. GmHepYeni Destek Paketi ve diğer paketler hakkında detaylı bilgiler!



General Mobile'ın Türkiye'de ilk defa sunduğu 'GMHepYeni' paketi sayesinde kullanıcılar, telefonlarının satın aldıkları günkü değerini 2 yıl süresince koruyor, böylelikle diledikleri zaman yeni modeller ile değiştirebiliyorlar. Kullanıcılar aynı modelde ücret farkı olması halinde bu farkı ödeyerek, üründe ücret farkı oluşmamış ise ücretsiz olarak yeni ürüne sahip olabiliyorlar.



General Mobile ayrıca, 'GMHepGüvende' ve 'GMGarantiPlus' destek paketleri ile de kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırıyor.



Yeni destek paketlerini hizmete sokan General Mobile, 'GMHepYeni' paketi ile kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırıyor.



Örneğin; 'GMHepYeni' paketini satın almış GM 8 kullanıcısı, telefonunu GM 9 Pro'ya yükseltmek istediğinde, GM 9 Pro'nun tavsiye edilen satış fiyatı olan 1.699 TL ödemek yerine sadece 700 TL ödüyor. Çünkü kullanıcının GM 8'i satın alırken ödediği 999 TL bu paket sayesinde indirim olarak kullanılıyor.



www.generalmobile.com sitesinde, General Mobile Yetkili Satış noktaları ve General Mobile Yetkili Teknik Servis'lerinde satılan telefonlarda geçerli olan 'GMHepYeni' paketine sahip olmak isteyen kullanıcılar, yine bu noktalardan paketi satın alabiliyorlar.



Kullanıcılar; GM 9 Go, GM 8 Go ve GM 6 ds için 180 TL, GM 8 için 220 TL, GM 9 Pro için ise 390 TL'ye paketten faydalanabiliyorlar.



'GMHepGüvende' ile beklenmedik masrafların önüne geçiliyor





General Mobile, dikkat çeken yeni hizmetlerinden biri olan 'GMHepGüvende' paketi ile ise; garanti kapsamı dışında yaşanan sorunlarda mağduriyeti en aza indiriyor.



Bu paket, kullanıcıların telefonlarını kırılma, kazaen sıvı teması, yüksek voltaj gibi normal şartlar altında garanti kapsamında olmayan hasarlardan korumayı sağlıyor. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar, 1 yıl içerisinde 2 defa garanti kapsamı dışındaki hizmetlerden yararlanabiliyor; General Mobile Yetkili Teknik Servislerinde ilave ücret ödemeden telefonlarını onarabilme imkanına sahip oluyorlar.



Kullanıcılar 'GMHepGüvende' paketinden, akıllı telefonlarını satın aldıkları sırada ya da garanti süresi devam eden, çalışır durumdaki telefonları için yararlanabiliyorlar. Paket; GM 9 Go, GM 8 Go ve GM 6 ds için 120 TL; GM 8 için 150 TL, GM 9 Pro için 220 TL'ye satın alınabiliyor.



'GMGarantiPlus' ile garanti süresi 3 yıla kadar uzuyor



General Mobile'ın bir diğer hizmeti olan 'GMGarantiPlus' paketi ile kullanıcılar telefonlarının standart garantisini telefonlarını satın aldıkları sırada 1 yıl daha uzatabiliyorlar. Böylelikle General Mobile'ın her telefon için sunduğu 2 yıl garanti süresi toplamda 3 yıla çıkmış oluyor.



Pakete sahip olmadan önce satın alınmış telefonlarda ise; kalan garanti sürelerine 1 yıl daha ilave edilerek General Mobile'ın garanti kapsamında sunduğu hizmetlerden daha uzun süre faydalanabiliyorlar.



'GMGarantiPlus'tan yararlanmak isteyen kullanıcılar; GM 9 Go, GM 8 Go ve GM 6 ds için 60 TL, GM 8 için 80 TL; GM 9 Pro için ise 120 TL ödeyerek paketten yararlanabilecekler.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

