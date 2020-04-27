GM temettü ve hisse geri alım programını askıya aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi GM temettü ve hisse geri alım programını askıya aldı - Son Dakika Ekonomi

GM temettü ve hisse geri alım programını askıya aldı

20 dakika önce

ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM), nakit tasarrufu yapmak için temettü ve hisse senedi geri alım programını askıya aldığını duyurdu.

GM temettü ve hisse geri alım programını askıya aldı, System.String[]

ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM), nakit tasarrufu yapmak için temettü ve hisse senedi geri alım programını askıya aldığını duyurdu.

GM'den yapılan açıklamada, şirket 3 yıllık döner kredi anlaşması kapsamında, likidite pozisyonunu daha da güçlendirmek için Nisan 2022'ye kadar 3,6 milyar dolarlık genişleme yaptığını bildirdi.

Bu genişlemenin Nisan 2021'e kadar 2 milyar dolarlık 364 günlük döner kredi anlaşmasının tamamlayıcısı olduğuna işaret edilen açıklamada, şirketin 3 aylık nakit temettüsü ile hisse geri alım programını askıya aldığı ve kısa vadeli mevcut nakdi korumak için önemli tasarruf tedbirleri aldığı ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, General Motors, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 04:10 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar! Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık         
16:19
Fırtına, asfalt yolun yerini değiştirdi! İşte sıra dışı 20 doğa fotoğrafı Fırtına, asfalt yolun yerini değiştirdi! İşte sıra dışı 20 doğa fotoğrafı         
16:05
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti         
15:58
Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti         
15:44
İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi         
15:42
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu         
15:34
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı         
15:13
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi         
15:06
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı         
15:06
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu         
15:04
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada         
15:01
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu         
15:00
Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu         
14:46
En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı         
14:42
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi         
14:20
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti         
14:11
Bir neslin kahramanı Tolga Abi yıllar sonra geri döndü! İlk videosunda koronavirüsü anlattı Bir neslin kahramanı Tolga Abi yıllar sonra geri döndü! İlk videosunda koronavirüsü anlattı         
14:08
Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı         
13:52
Polis uygulamasından kaçan Suriyeli genç, bacağından vurularak yakalandı Polis uygulamasından kaçan Suriyeli genç, bacağından vurularak yakalandı         
13:48
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu'na soruşturma başlattı Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu'na soruşturma başlattı         
13:46
Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum         
13:36
Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak         
13:33
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim         
13:27
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti         
13:24
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz         
13:24
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın         
13:23
Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi         
13:21
Koronayı yenen futbolcu Ezequiel Garay'ın eşi Tamara Gorro patladı: Bugün bir kişiyi daha ölüme yolladınız Koronayı yenen futbolcu Ezequiel Garay'ın eşi Tamara Gorro patladı: Bugün bir kişiyi daha ölüme yolladınız         
13:18
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:02
Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü         
12:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2020 16:30:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GM temettü ve hisse geri alım programını askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]