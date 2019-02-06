Son Dakika Haberleri: Gmail, Yapay Zekası Sayesinde Spam E-Postaların %99,99'unu Engelliyor

Gmail, Yapay Zekası Sayesinde Spam E-Postaların %99,99'unu Engelliyor

1 saat önce

Gmail kullanıcıları, Google'ın başarılı yapay zekası sayesinde artık daha rahat bir kullanım deneyimi yaşıyor.

Gmail, Yapay Zekası Sayesinde Spam E-Postaların %99,99'unu Engelliyor, System.String[]
Bilgilerimizin para karşılığı astılması sonucunda alakasız ve gereksiz birçok yerden gelen reklam amaçlı spam mesajlarla dolan gelen kutumuz bizleri çıldırtabiliyor. Önemli e-postaları görmemizi engelleyen bu mesajlar için Google, yapay zekasını kullanıyor. Google'ın yapay zekası kullanıcıları büyük bir yükten kurtararak her gün milyonlarca spam e-postayı engelliyor.






Google'ın makine öğrenme teknolojisine sahip yapay zekası, geçen ay içerisinde tonla yeni spam filtresinin de eklenmesiyle her gün 100 milyondan fazla gereksiz bir şekilde gönderilen spam e-postayı engeller hâle geldi. Yapay zekasının spam türünde olan e-postaların %99,99'unu engellediğini söyleyen Google, bu sayede kullanıcıların daha rahat bir Gmail deneyimi yaşadığını iddia ediyor.






Yapay zekalar belirli spam mesajları engellese de birçok spam mesajı gözden kaçırıyor ve kullanıcılara iletilmesine sebep oluyordu. 2015 yılında Google tarafından başlatılan TensorFlow projesi, Google'ın %99,99 oranındaki başarıyı yakalamasına ön ayak oldu. Makine öğrenme teknolojisine sahip olan TensorFlow, geliştiricilerin büyük veri akışlarını inceleyebilecek yapay zekalar geliştirmelerini sağladı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:15 

Google, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook, Messenger'da Mesajların Silinmesine İzin Veren Güncellemeyi Yayınladı Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil'in İlk İsteği Herkesi Şaşırttı

FETÖ'cü Enes Kanter'in Dana Brooke ile İlişkisi Olay Oldu Son Dakika! Bingöl'de Şiddetli Deprem
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 00:22:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gmail, Yapay Zekası Sayesinde Spam E-Postaların %99,99'unu Engelliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]