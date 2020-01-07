GMD 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi - Son Dakika

Genç Medyacılar Derneği (GMD) 1'inci Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.



Genç Medyacılar Derneği Başkanı Umut Emre Çınar güven tazeledi. 1. Olağan Genel Kurulda yapılan seçimle üyelerin tamamının oyunu alan Çınar güven tazeledi.



Üyelerine bir teşekkür konuşması yapan konuşması yapan GMD Başkanı Umut Emre Çınar, "Önümüzde uzun bir süre var bu süre zarfında basın mensubu meslektaşlarımız için iyi ve güzel işler yapma hedefiyle var gücümüzle çalışacağız. Bir şeyi yapmak için yapmayacak ve bir şey yaparken başka şeyleri bozmayacağız. Olumlu ve sektörü ileriye götürecek konular hakkında kafa yorup, basın sektörüne katkı sunacak projeleri hayata geçireceğiz. Kimsenin gemisinde olmadan 1919 ruhuyla Bandırma Vapurunda yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Genel kurul pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - ANKARA