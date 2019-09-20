Son Dakika Haberleri: GMD ilk etkinliğini gerçekleştirdi
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GMD ilk etkinliğini gerçekleştirdi

1 saat önce

Medya sektörüne ve çalışanlarına katkı sağlamak için yaklaşık iki ay önce kurulan Genç Medyacılar Derneği (GMD) ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

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Medya sektörüne ve çalışanlarına katkı sağlamak için yaklaşık iki ay önce kurulan Genç Medyacılar Derneği (GMD) ilk etkinliğini gerçekleştirdi.


Etkinlikten önce söz alan GMD Başkanı Umut Emre Çınar; "Yaklaşık iki ay önce kurulan derneğimiz, ilk etkinliğini gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyor. Bu heyecana ortak olduğunuz için ve verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ederim. İlk etkinliğimizi de eğitim üzerine yapmamız, dernek olarak eğitime verdiğimiz önemi açıkça gösteriyor. Bu tür eğitimlerimiz aralıksız olarak devam edecek ve hem medya sektörüne hem de bu sektöre emek verenlere fayda sağlamaya devam edeceğiz" dedi.


Profesyonel Koç ve NLP Uzmanı İlhan Koç tarafından verilen eğitimde, Medya ve Motivasyon ile İletişimin Kısayol Tuşları konuları işlendi. - ANKARA

Umut Emre, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:56 Kaynak: İHA
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