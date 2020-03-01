GMG Kastamonuspor: 3-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor GMG Kastamonuspor: 3-1 - Son Dakika Spor

GMG Kastamonuspor: 3-1

7 saat önce

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Yakup Keçeci (xx), Çetin Öncel (xx)UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Türker (xxx), Alpay (xxx), Berat (xx), Kadir (xx), İbrahim (xx), Seçkin (xxx), Mehmet (x) (Dk. 69 Ozan xx), Abdullah (xxx), Erdi (x) (Dk. 46 Selim xxx), Yaser (xx) (Dk.

GMG Kastamonuspor: 3-1, System.String[]

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Yakup Keçeci (xx), Çetin Öncel (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Türker (xxx), Alpay (xxx), Berat (xx), Kadir (xx), İbrahim (xx), Seçkin (xxx), Mehmet (x) (Dk. 69 Ozan xx), Abdullah (xxx), Erdi (x) (Dk. 46 Selim xxx), Yaser (xx) (Dk. 85 Berkay)

GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (x) - Recep (x), Özgür İleri (xx), Faruk (xx), Hakkı (x), Özgür Yılmaz (x), Hakan (x), Metincan (x), Harun (x) (Dk. 66 Oğuzhan x), Ömer (x) (Dk. 61 Birkan x), İlyas (xx)

GOLLER: Dk. 48 Seçkin, Dk. 53 Selim, Dk. 90 Abdullah (Uşakspor) - Dk. 82 İlyas (Kastamonuspor)

SARI KARTLAR: Mehmet, İbrahim, Ersin, Alpay, Seçkin (Uşakspor) - Hakan, İsmail (Kastamonuspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Uşakspor evinde zirve mücadelesi veren GMG Kastamonuspor'u 3-1 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta ev sahibi ekibin gollerini 48'inci dakikada Seçkin, 53'üncü dakikada Selim, 90'ıncı dakikada Abdullah kaydederken, konuk takımın tek golü 82'nci dakikada İlyas'tan geldi. Bu sonuçla iç sahada 3'te 3 yapan Uşakspor, 38 puanla 9'uncu sıradaki yerini korudu. 3'üncü sıradaki GMG Kastamonuspor ise 39 puanda kalıp, zirvenin 5 puan gerisine düştü.


Kastamonuspor, Uşakspor, Selim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs basketbola da sıçradı! NBA ve Euroleague...
Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet'in maçları Koronavirüs nedeniyle ertelendi Tümer Metin, ayrılık açıklamasındaki detaya sert çıktı: Böyle saçmalık olamaz Önder Özen: Ersun Yanal ile yolların ayrılması yanlış

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 23:43:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GMG Kastamonuspor: 3-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]