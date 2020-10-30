GMG Kastamonuspor'da 1 futbolcu ile 1 personelin testi pozitif çıktı - Son Dakika

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da bir futbolcu ile 1 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden GMG Kastamonuspor, ligin 8. hafta karşılaşmasında Serik Belediyespor'a konuk olacak. GMG Kastamonuspor'un sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Serik Belediyespor'a oynanacak maç öncesi teknik heyet, futbolcu ve personele Covid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan test sonucu sporcularımızdan 1 ve personelimizden 3 kişinin testi pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan 2 kişinin tedavi ve izolasyon süreci başlamış olup gerekli önlemler alınmıştır." ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU