GMG Kastamonuspor'da 3 kişinin daha korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

GMG Kastamonuspor'da 3 kişinin daha korona virüs testi pozitif çıktı

16.12.2020 17:31
GMG Kastamonuspor'da 3 kişinin daha korona virüs testi pozitif çıktı, System.String[]

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da 3 futbolcunun daha korona virüs testi pozitif çıktı.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da 3 futbolcunun daha korona virüs testi pozitif çıktı.

GMG Kastamonuspor'da 3 futbolcunun Covid-19 testleri pozitif çıktı. Konu hakkında yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine futbolcularımıza ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan Covid-19 testinde 3 futbolcumuzun daha test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan 3 futbolcumuzun tedavi ve izolasyon süreci başlamış olup, gerekli önlemler alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Ayrıca geçtiğimiz hafta da takımda yapılan korona virüs testinde futbolculardan 14, teknik heyetten 1 ve çalışanlardan da 5 kişinin sonucu pozitif çıkmıştı. - KASTAMONU

Kastamonuspor, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor GMG Kastamonuspor'da 3 kişinin daha korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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