GMG Kastamonuspor'da futbolcular koronavirüs testinden geçti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı. Kovid-19 salgınının ardından lige verilen ara nedeniyle yaklaşık 80 gündür futboldan uzak kalan kırmızı siyahlı futbolcular ve teknik heyet İsmail Dikmenli Tesisleri'nde bir araya geldi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları, Kastamonu Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından Kovid-19 testinden geçirildi. Kulüp Başkanı Enes Ege Aygu¨n, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önemli olan sağlık. Önümüzdeki günlerde antrenmanlarımız başlayacak. Antrenmanlar öncesinde sporcularımız ve teknik heyetimiz testten geçti. Uzun bir aradan sonra tekrar lige başlıyoruz. Umarız sorunsuz bir şekilde tamamlarız." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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