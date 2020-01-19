GMG Kastamonuspor-Kırşehir Belediyespor: 1-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

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