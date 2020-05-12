GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Aygün'den koronavirüs açıklaması

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından GMG Kastamonu spor Kulüp Başkanı Enes Ege Aygu¨n, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spor müsabakalarına ara verildiğini hatırlatarak, liglerin oynanmasının zor göründüğünü söyledi.

Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir dönemden geçildiğine işaret etti.

Bazı sporcularda hastalığa rastlandığını hatırlatan Aygün, "Son günlerde Süper Lig'de Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta ve Ankaragücü'nde ligimizde ise İnegölspor'da ve Sancaktepe FK'da teknik heyetlerde, futbolcularda, çalışanlarda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Öncelikle insan sağlığını her şeyden önce tutarak, hastalara en kısa sürede acil şifalar diliyorum." dedi.

İnsan sağlığının önemli olduğunu vurgulayan Aygün, şunları kaydetti:

"Bu son yaşanılan olaylar bizlere gösteriyor ki liglerin şu anki planlandığı şekilde oynanması çok zor. Ligimiz için ise şahsımın ve yönetim kurulumun düşüncesi şu şekildedir: Eğer ligler bir şekilde oynanacak ise her iki gruptan mevcut ilk 4 veya 5 takımın toplamda ise 8/10 takımın izole edilmiş bir şehirde tek maç eleme usulüne göre, direk play-off'larla maçlarını oynaması ve ligin bu şekilde tamamlanması sağlıklı ve makul gözükmektedir. Ortak amacımız hiç bir insanımıza zarar gelmeden bu sürecin tamamlanması olmalıdır."