GMG Kastamonuspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 4'ncü tur karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği GMG Kastamonuspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından iki takım teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "İlk yarı pozisyonu az olan bir maç oldu. İki takımda birbirini kilitledi. Ama ikinci yarı daha geniş alanlarda, daha hareketli olup skora da yansıttık" dedi.GMG Kastamonuspor Teknik Sorumlusu Levent Eriş ise kazanmak için Eskişehir'e geldiklerini söyledi. Gelmeden önce bazı oyuncularının koronavirüs olduğunu ifade eden Eriş, "Kupa ülkemizin önemli değerlerinden birisi. Eskişehirspor ile eşleştik ve kazanmak için geldik. Maalesef birkaç oyuncularımızı Covid-19 oldu. Bir şeyler denemeye çalıştık, gençlere şans verdik. Turu geçemedik, Eskişehir'i tebrik ediyoruz. Türk futbolu gelişmek isterken, akil insanların söylemlerine, gelişmesi adına doğru adlandırır ve doğru kelimeleri seçerseler daha iyi olur. Yıllardır bu sektördeyiz, hakemlerimiz takım liglerini ayırmadan yönetseler, cesur, gördüklerini çalan bir kavramı keşke psikolojik olarak çalışabilseler. Türk futbolu büyük sıkıntılar yaşıyor. Niye insanlar hep hakemlerden dert yanıyor? Acizlikten değil, iyi mücadele ettik. Kırmızı kart var mesela neden vermedin? Neymiş taca gidiyormuş, kaleye doğru hamlesini yaptı. Neyi korumaya çalışıyorsun? Gerçekten üzülüyorum Tük futbolu adına, ön yargılı sevgili hakemlerimiz adına çok üzülüyorum. Biraz daha derslerini iyi çalışsınlar. İnsanların emeklerini harcamasınlar" diye konuştu.

- Eskişehir