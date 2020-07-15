GMG Kastamonuspor play-off maçlarına konvoy eşliğinde uğurlandı

TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor, Antalya'da oynanacak play-off maçlarına taraftarın sevgi gösterisi eşliğinde uğurlandı.

İsmail Dikmenli Tesisleri önünde toplanan kırmızı-siyahlı taraftarlar takımın şampiyonlukla dönmesi için tezahüratta bulundu. 37 Riders Motosiklet Kulübü ile Gezginler Motosiklet Kulübü üyesi yaklaşık 50 motosikletli ile birçok taraftar Kadı Dağı mevkisine kadar konvoyla takımı uğurladı.

Taraftarlar konvoy sırasında takıma meşale ve marşlarla moral verdi.



Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün, yaptığı konuşmada, "Sizlere güveniyoruz. Yolunuz açık olsun. Bu sezon gösterdiğiniz performansı play-off maçlarında taçlandıracağınıza ve bu şehre kupayla döneceğinize inanıyorum." diye konuştu.

GMG Kastamonuspor 20 Temmuz Pazartesi play-off çeyrek finalinde Tuzlaspor ile karşılaşacak.