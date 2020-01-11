GMG Kırklarelispor: 2-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor GMG Kırklarelispor: 2-2 - Son Dakika Spor

GMG Kırklarelispor: 2-2

6 saat önce

STAT: İnegöl İlçe StadıHAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xxx), Ali Uğurtan Demirtaş (xxx), Ufuk Uğurlu (xxx)İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx), Gökhan Kurumuş (xx), Cengiz Ötkün (xxx), Tayfun Pektürk (xx) (Dk 76 Ahmet Hakan Şahin x), Niyazi Batuhan Salman (xxx), Selimcan Temel, Ömer Faruk Çalışkan (xxx) (Dk.

GMG Kırklarelispor: 2-2, System.String[]

STAT: İnegöl İlçe Stadı

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xxx), Ali Uğurtan Demirtaş (xxx), Ufuk Uğurlu (xxx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx), Gökhan Kurumuş (xx), Cengiz Ötkün (xxx), Tayfun Pektürk (xx) (Dk 76 Ahmet Hakan Şahin x), Niyazi Batuhan Salman (xxx), Selimcan Temel, Ömer Faruk Çalışkan (xxx) (Dk. 80 Raif Demir x), Hacı Mustafa Karabulut (xx), Enes Bayır (xx), Abdullah Balıkuv (xx), Bilal Özdemir (xx)

GMG KIRLARELİSPOR: İbrahim Demir (xx), Davut Babur (xx), Müslüm Aydoğan (xxx), Caner Koca (xxx), İbrahim Sürgülü (xx), Emre Balkı (xx), Mert Sinan Pekesen (xxx), Serkan Sözmen (xx), Yüksel Şişman (xx) (Dk 90+ Ümit Can Topcu ?), Enis Çeliksu (xx)(Dk 70 Deniz Ataç (xx), Yusuf Çelik (xx) (Dk. 70 Malik Karaahmet xx)

SARI KARTLAR: Abdullah Balıkuv (İnegölspor) - İbrahim Sürgülü, Mert Sinan Pekesen, Yusuf Çelik (Kırklarelispor)

GOLLER: Dk. 7 Niyazi Batuhan Salman, Dk. 63 Cengiz Ötkün (İnegölspor) - Dk. 18 Caner Koca, Dk. 78 Yüksel Şişman (Kırklarelispor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor evinde GMG Kırklarelispor ile 2-2 berabere kaldı.

5'inci dakikada kazanılan köşe atışında İnegölsporlu Abdullah'ın ortasına yükselen Gökhan'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

7'nci dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen İnegölsporlu Niyazi'nin vuruşu golü getirdi: 1-0.

18'inci dakikadaki Kırklarelispor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Caner'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

63'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında sol kanattan ilerleyen Abdullah'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Cengiz, kafa vuruşuyla takımını yeniden öne geçirdi:  2-1.

73'üncü dakikada İnegölspor atağında ceza sahasına topla giren Tayfun'a, Müslüm sert girdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Tayfun'un vuruşu auta çıktı.

78'inci dakikada Kırklarelispor atağında topu önünde bulan Yüksel'in vuruşunda skor eşitlendi: 2-2.

Maç bu skorla sona erdi.


- Bursa
İlker Yasin, İnegölspor, İnegöl, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
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