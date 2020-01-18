GMG Kırklarelispor 3 futbolcu transfer etti

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, yaptığı açıklamada, Sakaryaspor'dan Hacı Ömer Doğru, İstanbulspor'dan Yunus Emre Yalçın ve kaleci Umut Kaya ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Yeni transferlerin takımın gücüne güç kattığını ifade eden Can, takımın hak ettiği yere ulaşması için çaba harcadıklarını kaydetti.