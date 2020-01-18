GMG Kırklarelispor 3 futbolcu transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor GMG Kırklarelispor 3 futbolcu transfer etti - Son Dakika Spor

GMG Kırklarelispor 3 futbolcu transfer etti

6 saat önce

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

GMG Kırklarelispor 3 futbolcu transfer etti, System.String[]

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, yaptığı açıklamada, Sakaryaspor'dan Hacı Ömer Doğru, İstanbulspor'dan Yunus Emre Yalçın ve kaleci Umut Kaya ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Yeni transferlerin takımın gücüne güç kattığını ifade eden Can, takımın hak ettiği yere ulaşması için çaba harcadıklarını kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Volkan Can, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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