GMG Kırklarelispor bir Süper Lig ekibini daha eledi - Son Dakika
Son Dakika Spor GMG Kırklarelispor bir Süper Lig ekibini daha eledi - Son Dakika Spor

GMG Kırklarelispor bir Süper Lig ekibini daha eledi

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki turlarda MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK'yı saf dışı bırakan TFF 2'nci Lig ekibi GMG Kırklarelispor, bugün de Medipol Başakşehir'i eleyerek bir sürprize daha imza attı.

GMG Kırklarelispor bir Süper Lig ekibini daha eledi, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki turlarda MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK'yı saf dışı bırakan TFF 2'nci Lig ekibi GMG Kırklarelispor, bugün de Medipol Başakşehir'i eleyerek bir sürprize daha imza attı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu ilk maçında İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile bugün sahasında rövanş mücadelesine çıktı. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma golsüz sona erdi. Bu sonuçla Kırklarelispor kupada çeyrek finale yükseldi.Kupada üçüncü Süper Lig takımını eleyen Kırklarelispor, önceki turlarda da MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK'yı devirmişti.


MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:16 Kaynak: DHA
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