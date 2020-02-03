GMG Kırklarelispor'da Fenerbahçe heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükselen TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'un oyuncularını Fenerbahçe heyecanı sardı.

"Fenerbahçe ile karşılaşma hayalleri"ne Kırklarelispor forması ile kavuşacak olan oyuncular, tesislerde teknik direktör Bilgin Erdem yönetiminde yoğun bir idman programı ile 5 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaya hazırlanıyor.

Forvet oyuncusu Mert Sinan Pekesen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda üç önemli Süper Lig ekibini eleyerek çeyrek finale kadar geldiklerini söyledi.

Tüm zorluklara rağmen kupada emin adımlarla ilerlediklerini anlatan Pekesen, çeyrek finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Kendisininde bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Pekesen, "Fenerbahçe ile karşılaşmayı hep istiyordum ama hayaldi. Şimdi hayalim gerçek oluyor ve çok heyecanlıyım. Geçen yıl Fenerbahçe- Kasımpaşa maçını izlemeye gittiğimde Kadıköy'de 'bir gün ben de burada oynamak istiyorum' demiştim, Fenerbahçe'ye rakip olarak. Bu hayalim de gerçekleşecek. Çok seviniyorum. Hep maç gününün hayalini kuruyorum. Aklımın bir köşesinde hep Fenerbahçe maçı. Maçı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe bizim için bir vitrin maçı"

Kaleci İbrahim Demir ise Fenerbahçe karşılamasının kendileri açısından "vitrin maçı" olduğunu ifade etti.

Performanslarını Türkiye'ye göstermek için ellerine bir şans geçtiğini aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Ligde ne yaparsan yap çok gözükmüyor. Bu maçlarda daha fazla ön plana çıkabiliyoruz ve motivasyonumuz daha yüksek oluyor. Karşılaşacağımız takım Fenerbahçe, heyecanlanmamak mümkün değil. Heyecan doruklarda, hayallere adım adım gidiyoruz. Herkesin bir hayali vardır. Benim de hayallerimde tabii Fenerbahçe ile karşılaşmak vardı. Bu maça ayrı bir motivasyonla hazırlandık. Ben Trabzonsporluyum ve Fenerbahçe'ye karşı mücadele edeceğim."

Orta saha oyuncusu Ümitcan Tokcu da diğer maçlara olduğu gibi Fenerbahçe maçına da inanarak çıkacaklarını vurguladı.

Kupada çeyrek finale çıkarak çok büyük gurur yaşadıklarını belirten Tokcu, "Hepimizin hayalinde Fenerbahçe ile karşılaşmak vardı. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası. İnşallah o maçta da en güzel şekilde mücadele edeceğiz. Formamızın hakkını vereceğiz." diye konuştu.