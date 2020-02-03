GMG Kırklarelispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel GMG Kırklarelispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

GMG Kırklarelispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 5 Şubat Çarşamba günü Fenerbahçe'yi konuk edecek TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 5 Şubat Çarşamba günü Fenerbahçe'yi konuk edecek TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırklarelispor Tesisleri'nde teknik direktör Bilgin Erdem yönetiminde gerçekleştirilen

Yeşil-beyazlı ekip, yoğun bir idman programı ile 5 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaya hazırlanıyor.

Takım oyuncuları ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda çift kale maç yaptı.

Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçına çok az bir süre kaldığını belirterek, tarihe maça çıkacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Hazırlıkları sürdürdüklerini ifade eden Erdem, Fenerbahçe karşılaşmasını çok önemsediklerini aktardı.

Çok güçlü ve değerli bir takımla karşılaşacaklarını anlatan Erdem, "Gücümüzü ve haddimizi biliyoruz. Yeneriz yeniliriz önemli değil, çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Diğer Süper lig ekiplerine karşı nasıl oynadıysak aynı heyecan, aynı hırsla devam edeceğiz. Tabiki hayallerimiz var. Fenerbahçe kazanma alışkanlığı olan bir takım. Çıkar kazanmak için oynar. Çarşamba günüde en iyi sonucu almaya çalışacak. Fenerbahçe bizi tur dışı bırakmaya çalışacak ama bizimde hırsımız, inancımız, isteğimiz var. Kupaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Erdem, takım olarak moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu aktardı.

Kulüp Başkanı Volkan Can ise Fenerbahçe karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Hayallerinin büyük olduğunu aktaran Can, ligde de hedeflerinin Süper Lig olduğunu sözlerine ekledi.

GMG Kırklarelispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:57 Kaynak: AA
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