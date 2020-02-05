GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe maçında stat dışında yoğunluk yaşandı - Son Dakika

Öte yandan bazı taraftarlar, bileti olmasına rağmen stada giremediği için tepki gösterdi.

Karşılaşmanın oynandığı Kırklareli Atatürk Stadı'nın tüm kapılarında maç dolayısıyla yoğunluk oluştu.

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