GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Atatürk Stadı'nda teknik direktör Bilgin Erdem yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda yeşil-beyazlılar çift kale maç yaptı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kırklarelispor, kupada daha önce Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir'i elemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:40 Kaynak: AA
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