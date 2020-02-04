GMG Kırklarelispor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor GMG Kırklarelispor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

GMG Kırklarelispor hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan GMG Kırklarelispor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

GMG Kırklarelispor hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan GMG Kırklarelispor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

TFF 2 Lig ekiplerinden GMK Kırklarelispor,  Ziraat Türkiye Kupası'ndan Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i eleyerek tarihinin en büyük başarısını elde eldi. Yarın evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kırklarelispor, teknik direktör Erdel Bilgin yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırklarelispor'un yarın Fenerbahçe karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor: " İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Bahadır, Emre Keleşoğlu, Yüksel,  Caner, Enis, Mert, Malik, (Deniz Ataç)"


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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:53 Kaynak: DHA
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