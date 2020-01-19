GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Can Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Can Açıklaması - Son Dakika

GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Can Açıklaması

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, Sancaktepe FK karşılaşmasında alınan 1 puanında değerli olduğunu bildirdi.

GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Can Açıklaması, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, Sancaktepe FK karşılaşmasında alınan 1 puanında değerli olduğunu bildirdi.

Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç sahada karşılaştıkları Sancaktepe FK maçından 1-1 berabere ayrıldıklarını anımsattı.

Karşılaşmada takımın iyi mücadele ettiğini ifade eden Can, takımın performansından memnun olduklarını belirtti.

Takım olarak motivasyonlarınında yüksek olduğunu aktaran Can, "Ligdeki istikrarımızı sürüdürüyoruz. İkinci devrenin ilk iç saha karşılaşmasını yaptık. Sancaktepe FK ligte başarılı takımlar arasında yer alıyor. Bizde bunun bilinci ile karşılaşmaya çıktık. Karşılaşmada kalemizde bir gol gördük ancak moralimizi bozmadan mücadelemizi sürdürerek beraberlik golünü attık. Sancaktepe karşılaşmasından aldığımız 1 puanda bizim için değerli." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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