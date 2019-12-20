GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'dan kupa değerlendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Spor GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'dan kupa değerlendirmesi - Son Dakika Spor

GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'dan kupa değerlendirmesi

6 saat önce

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'un başkanı Volkan Can, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir ile eşleşmelerini değerlendirdi.

GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'dan kupa değerlendirmesi, System.String[]

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'un başkanı Volkan Can, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir ile eşleşmelerini değerlendirdi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Kelkit Belediyespor'u 1-0 yenerek bir üst tura çıkan GMG Kırklarelispor, ardından Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek, adını 5. tura yazdırdı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'yi evinde 2-1 yenen GMG Kırklarelispor maçın rövanşında deplasmanda rakibine 3-2 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükseldi.

GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

İlk karşılaşmanın deplasmanda olacağını hatırlatan Can, Medipol Başakşehir maçında aslanlar gibi mücadele edeceklerini aktardı.

Can, kulübün başarısında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Başakşehir, Volkan Can, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:08 Kaynak: AA
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