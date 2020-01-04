GMG Kırklarelispor kupa mesaisinde - Son Dakika
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GMG Kırklarelispor kupa mesaisinde

6 saat önce

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor.

GMG Kırklarelispor kupa mesaisinde, System.String[]

TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor.

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk karşılaşmanın 14 Ocak Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacağını söyledi.

Takımın karşılaşma öncesinde Antalya'da kampa girdiğini belirten Can, rakiplerinin gücünü bilerek hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

Karşılaşmadan en iyi sonucu alacaklarına inandıklarını vurgulayan Can, "Çok ciddi takımları yenerek buraya gelebildik. Şimdi de Medipol Başakşehir ile karşılaşacağız. Takım olarak moral ve motivasyonumuz çok yüksek. Medipol Başakşehir karşılaşmasında aslanlar gibi mücadele vereceğiz." diye konuştu.

Can, tüm takım oyuncularına güvendiğini, önlerindeki zorlu iki karşılaşmadan da alınlarının akıyla çıkacaklarını dile getirdi.

Takım olarak Medipol Başakşehir maçına odaklandıklarını aktaran Can, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Can, rövanş karşılaşmasının 21 Ocak Salı günü Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacağını sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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